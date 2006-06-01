Бой с Рахманом Маскаев отрабатывает в горах

К бою с Хасимом Рахманом представитель советской школы бокса будет готовиться в любимом месте Леннокса Льюиса.



Лучше гор могут быть только горы – известный супертяж Олег Маскаев решил последовать совету Владимира Высоцкого и отправиться в высокогорное местечко Fernwood Resort, что в Пенсильвании, дабы спокойно подготовиться к поединку с Хасимом Рахманом. Любопытно, что прозвище соперника Олега как раз Скала. Так что на пенсильванских скалах Маскаев может неплохо отработать удар. Именно в Fernwood Resort, кстати, готовился к бою с тем же Рахманом знаменитый Леннокс Льюис. И победил более чем уверенно.

Уже 12 августа Хасим Рахман и Олег Маскаев поспорят за титул чемпиона мира по версии WBC. Только этим поясом пока не обладает выходец из СССР, тремя остальными (из наиболее авторитетных) уже владеют Ляхович, Кличко и Валуев. Маскаев может составить им компанию на вершине профессионального бокса, если второй раз за карьеру победит Хасима Рахмана, передает «Спорт.com.ua».

В Пенсильванию Маскаев вместе с тренером Виктором Валле-младшим отправится уже 6 июня, то есть, более чем за месяц до боя.