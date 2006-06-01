Валуев уверен, что титул чемпиона американцу не отдаст

Вчера, 31 мая, в Ганновере прошла финальная пресс-конференция, посвященная поединку чемпиона WBA в супертяжелом весе Николая Валуева против претендента на его титул американца Оуэна Бека, сообщает ALLBoxing.ru.



«Возможно завоевать титул чемпиона мира легче, чем потом защитить его, - сказал Валуев. - Но я очень хорошо готов к бою, и оптимистичен в отношении того, что останусь чемпионом после окончания поединка».

Тренер чемпиона Манвел Габриэлян ограничился заявлением о том, что Николай находится сейчас в прекрасной форме, а ведущий тренер промоутерской компании Sauerland Events Ули Вегнер добавил, что на прошедшей неделе Валуев изматывал своих спарринг-партнеров одного за другим. «Не следует недооценивать противника, но он (Валуев) является явным фаворитом в этом бою», - сказал Вегнер.