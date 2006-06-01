Беккенбауэр: Футболу нужна генеральная чистка

Легендарный футболист Франц Беккенбауэр, председатель организационного комитета чемпионата мира по футболу, стартующего в Германии 9 июня, потребовал провести генеральную реформу этого вида спорта. «Футболу требуется генеральная чистка. Следует поговорить о границах зарабатывания денег», - заявил он, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на немецкую прессу.



По его мнению, эта тема должна быть поднята после завершения мирового футбольного первенства. Беккенбауэра «охватывает тоскливое чувство» при виде нынешних посредников, организующих переходы футболистов из одних клубов в другие, «когда видно, что каждый греет руки». «Некоторые менеджеры и тренеры зарабатывают на трансферах, даже президенты клубов и политики - все они замешаны», - посетовал он, добавив, что «сюда добавляются истории с тотализатором».



Почти за неделю до открытия ЧМ-2006 Беккенбауэр предостерег от опасности появления пустых мест на стадионах во время игр, билеты на которые полностью распроданы. «Возникает угроза, что некоторые зарубежные клубы не возвратят для продажи свой контингент билетов, если они им не понадобятся», - пояснил он.



Во время проходившего в Германии летом 2005 года Кубка Конфедераций один из представителей Аргентины в день игры этой команды вручил Беккенбауэру 200 «не нужных» билетов на матч, припомнил глава оргкомитета ЧМ-2006. Он подчеркнул, что на нынешнем мировом первенстве такое не должно повториться, не исключив, впрочем, что «подобные пробелы» могут появиться.