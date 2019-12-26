"Украина и УЕФА уничтожают футбол в Крыму" - "ватное" заявление гендиректора Севастополя

Валерый Чалый обвинил Украину и УЕФА в уничтожении крымского футбола / Eurosport

Валерий Чалый продемонстрировал свои "ватные" взгляды, обвинив Украину и УЕФА в истреблении футбола в Крыму.

"Я могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но не одна федерация, ни крымская, ни севастопольская – не входят в РФС", - цитирует Чалого ТНВ.

Он вспомнил, как Украина подала жалобу в УЕФА из-за участия крымских клубов в чемпионате России.

"В 2014 году две команды от Крыма и одна от Севастополя начали выступать в Южной зоне ПФЛ. Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и наши клубы снялись с чемпионата. УЕФА принял решение создать здесь особую экономическую футбольную зону...", - добавил гендиректор.

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Он считает, что местные футболисты страдают, потому что проходят по электронной системе УЕФА как граждане Украины.

"Самая главная беда в том, что страдают местные футболисты, родившиеся в украинский период. Даже дети, которые выступали в официальных украинских соревнованиях. Все они проходят по электронной системе УЕФА, как украинцы. И если они будут играть в российских лигах, то будут считаться там легионерами", - заявил Чалый.

По его словам, что на Россию давят со всех сторон.

"Мы живем в таком мире, когда Россию щемят по всем направлениям. Если мы не берем экономическую составляющую, то видим, что творит WADA в отношении сборных команд России. Если крымские команды заявятся в российские лиге, то я уверен, что такая же ситуация возникнет сразу же со стороны ФИФА и УЕФА. Сразу же последуют санкции с их стороны. То есть это отстранения от Лиги Европы, Лиги Чемпионов и все сборные – от первой до юношеских", - резко сказал Чалый.