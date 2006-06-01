Сборная Колумбии потеряла бутсы

Сборная Колумбии отменила товарищеский матч со сборной Германии, который должен был состоятся в пятницу, 2 июня из-за того, что по дороге из Польши в Германию было неизвестным образом потеряна часть багажа, в том числе и бутсы игроков, сообщает Рейтер.



Во вторник колумбийцы обыграли сборную Польши со счетом 2:1, во многом благодаря голу, который забил вратарь южноамериканцев через все поле. После матча колумбийцы отправились из города Хоржова, где проходил мат в аэропорт Дюссельдорфа и по дороге багаж пропал, передает «Советский Спорт».



Польша и Германия, играющие в группе A, хотели потренироваться с Колумбией, потому что игра этой команды очень похожа на стиль игры футболистов Коста-Рики и Эквадора - двух других команд из этой группы. Сама Колумбия в чемпионате мира участвовать не будет.