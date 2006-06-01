Слуцкая устроит персональное шоу

Вслед за Ильей Авербухом намерение организовать ледовое шоу высказала призер Олимпийских игр 2002 и 2006 годов, многократная чемпионка Европы и мира Ирина Слуцкая. Об этом она заявила агентству "Весь спорт" после открытия в Санкт-Петербурге нового Ледового дворца.



"Со своим спортивным будущим я еще не определилась, - сказала Слуцкая. - Однако уже совершенно точно могу сказать, что осенью в Санкт-Петербурге, в новом Ледовом дворце проведу свое собственное шоу. Думаю, зрители удивятся, когда придут на представление. Не буду утверждать, что это будет мое персональное шоу. Но точно сыграю в нем далеко не последнюю роль", передает «Спорт Экспресс».