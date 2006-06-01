Биатлон: белорус Айдаров переезжает в Украину

Биатлонист Алексей Айдаров намерен в следующем сезоне выступать под украинским флагом. Помимо него из белорусской сборной ушел Вадим Сашурин (стал наставником лыжников), а Олег Рыженков вошел в тренерский штаб биатлонной сборной. Вполне возможно, закончат карьеру спортсменов Владимир Драчев и Елена Зубрилова.



Главный тренер сборной Украины Евгений Колупаев рассказал о сложившейся ситуации с переходом Айдарова в его команду: "Если Белорусская федерация биатлона не будет возражать, Айдаров сможет выступать за нас в следующем сезоне. Если белорусы будут против, то ему придется взять перерыв на два года. У нас ровный состав и нет лидера. Алексей вполне может им стать. Леша сказал, что белорусская команда на него не рассчитывает, так как у него нет взаимопонимания с главным тренером Поповым, а он еще хочет выступать".