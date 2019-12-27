"Бубен на Рождество": девушка Роналду засветила голую пятую точку на отдыхе

Джорджина Родригес засветила пятую точку / instagram.com/cristiano

Девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес засветила голую пятую точку во время отдыха в Дубаи.

Девушка стояла в воде в рубашке и плавках, затем покружилась вокруг. Ранее она уже радовала поклонников своими фото в лосинах и в ванной.

Недавно в очередной раз взорвала сеть Ирина Морозюк своими откровенными фото в Инстаграм, достав массу комментериев от фанатов.

Ювентус недавно проиграл Лацио в матче за Суперкубок Италии со счетом 1:3. Для Криштиану Роналду это первый проигранный финал с 2013 года, когда мадридский Реал уступил Атлетико в решающем поединке Кубка Испании.

Роналду перебрался в Турин летом 2018 года и уже выиграл со "старой синьорой" Серию А в сезоне 2018/19.

Подписчики оставили целую гору комментариев под видео красавицы.

"Крутоооооооооо", "Какой хороший бубен на Рождество", "Богиня русалка", "Но что ты делаешь", - подобные сообщения можно увидеть под записью Джорджины.