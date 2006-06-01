В Англии местами запретят слово «футбол»

На днях в Англии начала функционировать гостиница, в которой будет запрещено произносить слово "футбол" во время чемпионата мира, который стартует 9 июня в Германии.



Как сообщает Reuters, любому постояльцу, который услышит от прислуги или от другого представителя гостиницы слово "футбол", будет в качестве компенсации за моральный ущерб преподнесен бокал шампанского.



"Заказы уже начинают поступать", - заявил Майк Биванс, владелец гостиницы "Линтуэйт Хаус", которая расположена на территории одного из национальных парков Англии, в живописном местечке Лейк Дистрикт.



По его словам, в гостинице спорта не будет нигде: ни в газетах, ни в журналах, ни на телевидении. Вместо этого гостям будет предложен целый список романтических фильмов, типа "Грязных танцев" или "Красотки".



Чемпионат мира по футболу будет проходить ровно месяц - с 9 июня по 9 июля.