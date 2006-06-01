Шевченко переехал в Англию из-за языка

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко в среду подписал контракт с лондонским «Челси». Сумма трансфера составила 30 млн фунтов стерлингов – на 4 млн меньше, чем предполагали британские журналисты.



Андрей Шевченко прилетел в Лондон, где провел последние переговоры с руководством лондонского «Челси» в офисе, расположенном на стадионе «Стэмфорд Бридж». Пока точная сумма трансфера была не названа официально, английские журналисты со ссылкой на источник в лондонском клубе сообщали о 34-х млн фунтов стерлингов, что составляет чуть более $61 млн. Этот трансфер должен был стать рекордным для английских клубов – ранее самую большую сумму пришлось заплатить клубу «Манчестер Юнайтед», который купил защитника Рио Фердинанда за 30 млн фунтов стерлингов.



Главной причиной, по которой Шевченко решился на переезд в Лондон, ранее называлось желание его жены американского происхождения (а женат Андрей на фотомодели Кристин Пазик) жить в Англии.

Но сам футболист категорически это опроверг, передает «Газета.Ru».



«Моя жена к этому не имеет никакого отношения, – сказал форвард. – Мы приняли это решение вместе в интересах нашей семьи. Я не говорю по-английски, моя жена не говорит по-украински, и единственный язык, на котором мы можем спокойно общаться сейчас – это итальянский. Но мы решили, что нашим детям нужно хорошо знать английский».



Отметим, что ранее Шевченко изъявлял свое желание, чтобы его сын ходил в англоязычную школу. Тем более, что и зовут потомка Андрея на английский манер – Джордан.



Говоря в своем уходе из «Милана», Шевченко заявил вице-президенту итальянского клуба Адриано Галиани следующее: «Я покидаю клуб по семейным обстоятельствам». Сам Галиани признался, что главным разочарованием за то время, что он работает в «Милане», стал для него именно уход Шевченко. Ведь руководители «Милана» предлагали украинскому форварду контракт на улучшенных условиях до 2011 года. «Это победа английского языка над итальянской речью, – сказал Галиани. - Я пытался уговорить его остаться даже за минуту до пресс-конференции, но мне не удалось этого сделать».