Ахметов советует Окодуве перечитать контракт

В интервью "Событиям спорт" (ТРК "Украина"), президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал высказывания новичка команды Эммануэля Окодувы о том, что по семейным обстоятельствам он не хочет играть в Донецке.



"Я точно знаю, когда нигериец подписывал контракт, у него такое желание было", - заявил Ахметов, отметив, что место в основе команды Окодуве еще нужно заслужить, сообщает Террикон.



"А если он не хочет играть за "Шахтер", то будет выступать в "Шахтере–2" или "Шахтере-3", - добавил президент ФК "Шахтер".



На вопрос, если Окодува не приедет на тренировочный сбор, президент донецкого клуба посоветовал Окодуве внимательно еще раз прочитать условия контракта.