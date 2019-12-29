Емельяненко - Джексон: онлайн-трансляция боя / UFC

Бой Емельяненко - Джексон состоится сегодня, 29 декабря, в рамках турнира Bellator 237, который пройдет в японском городе Сайтама. Читайте текстовую онлайн-трансляцию на сайте Главред.

3 Емельяненко одержал победу нокаутом еще в первом раунде!

4 Емельяненко жестко запрессинговал Джексона

1 раунд начался

07:34 Федор Емельяненко выходит в октагон

07:30 Куийтон "Ремпейдж" Джексон выходит в октагон