2 июня в Турине должны состояться выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Претендентов на этот пост двое: наш соотечественник - глава Республики Калмыкия и действующий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и голландский миллионер Бессел Кок, благодаря немалым средствам буквально за полгода сколотивший «шахматную оппозицию».



Костяк оппозиционеров - шахматные федерации США, Турции и ряда стран Западной Европы. Соратники Кока назвали свое движение - «Верный ход» («The Right Move»). Журналисты тут же прозвали его «шахматным НАТО». Многие из «коковцев» заявляют, что Илюмжинов - представитель «отсталой России», и что его поддерживают шахматные федерации таких же отсталых стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ.



Сторонники Кока упорно пытаются расколоть ФИДЕ и прийти к власти. А ведь в последние десять лет там царили мир и спокойствие, причем именно благодаря усилиям россиянина.



Кирсан Илюмжинов уверен, что «международная политика не должна влиять на шахматы, как это было во времена «холодной войны» и не устает напоминать, что главный девиз ФИДЕ: «Gens una Sumus» («Мы - одна семья»). Отсюда его высокий авторитет в шахматном мире. Не случайно на нынешних выборах среди его сторонников - федерации Украины, Латвии, Грузии. Более того, ему удалось объединить в своей предвыборной коалиции федерации практически всех арабских стран и Израиля.



А вот штаб Бессела Кока не раз пытался поссорить израильтян и арабов. Это вызвало большое недовольство с обеих сторон: в шахматных федерациях сидят не религиозные фанатики, а представители интеллектуальной элиты. В результате даже те немногие федерации Ближнего Востока (Афганистан, Палестина), которые были за Кока, начали поддерживать Илюмжинова.



Накануне выборов, по предварительным данным, у него большое преимущество - из 155 голосующих федераций уже больше половины официально заявили о поддержке Кирсана Илюмжинова, передает «Комсомольская правда».