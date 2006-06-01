За супермарафонок бьются три города США

Организаторы трех престижных марафонов - в Нью-Йорке, Чикаго и Берлине начали серьезную конкуренцию между собой за "привлечение под свои знамена" сразу трех величайших бегуний современности в одном старте.



А это не много ни мало- мировая рекордсменка Пола Рэдклифф (2:15.25), имеющая в своем активе четыре (!!!) из пяти самых быстрых марафонов за всю историю мировой легкой атлетики, американка Дина Кастор- бронзовый призер Олимпиады в Афинах, установившая в прошлом месяце на марафоне в Лондоне новый рекорд Соединенных Штатов- 2:19.36, и для дополнительной интриги "черная лань"- четырехкратная победительница марафона в Бостоне и двукратная чемпионка чикагского марафона Кэтрин Ндереба, имеющая личный рекорд- 2:18.47.



Наиболее вероятным выбором, к примеру, для Дины Кастор станет участие в Берлине или Чикаго, где рельефы трасс позволяют надеяться на весьма высокий результат.

Однако, и здесь нечего лукавить, что основным конечным моментом в предпочтении места долгожданной "дуэли" станут предложения стартовых сумм, которые не идут ни в какое сравнение с итоговыми обычными призовыми.



Так, если "простым" элитным бегунам за участие выплачивается около 50 000$, то Пола Рэдклифф (и она этого, без сомнения, достойна) у себя дома на марафоне в Лондоне получила от организаторов в 10 раз больше (не менее 500 000$).



Поэтому в данном случае, для участия всех трех знаменитых бегуний координационному совету "победившего" марафона придется приложить существенные усилия в привлечении весьма состоятельных спонсоров, сообщает «Легкая атлетика».