В России создают профессиональную гандбольную лигу

Одним из главных пунктов повестки дня предстоящей 16 июня конференции Союза гандболистов России (СГР) станет обсуждение проекта Профессиональной гандбольной лиги России (ПГЛР). Об этом Агентству спортивной информации "Весь спорт" сообщил почетный президент СГР Александр Кожухов.



Правда, по словам Александра Кожухова, маловероятно, что проект ПГЛР будет утвержден уже на Конференции 16 июня. "Думаю, в данный момент наши клубы просто не готовы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым по-настоящему профессиональной лигой. По сути, готовых к этому клубов всего два - подмосковные "Чеховские медведи" и, с натяжкой, астраханское "Динамо-Лукойл". Скорее всего, Профессиональная гандбольная лига будет создана в России через один-два года", - подытожил Александр Кожухов, передает «Спорт Экспресс».