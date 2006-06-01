Определены пары 1/32 финала Кубка России по футболу

Администрация Профессиональной футбольной лиги провела жеребьевку пар и хозяев полей в матчах 1/32 финала Кубка России-2006/07 (хозяева полей указаны первыми), передает «Спорт Экспресс».
Победитель пары ("Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Вологда)) - победитель пары ("Торпедо" (Владимир) - "Нара-Десна" (Наро-Фоминск))
"Химки" - "Балтика" (Калининград)
"Факел" (Воронеж) - "Орел" (Орел)
Победитель пары ("Спартак" (Луховицы) - "Лобня-Алла" (Лобня)) - "Динамо" (Брянск)
Победитель пары ("Спартак-МЖК" (Рязань) - "Мордовия" (Саранск)) - "Авангард" (Курск)
"Салют-Энергия" (Белгород) - "Кубань" (Краснодар)
Победитель пары ("Краснодар-2000" - "Спартак-УГП" (Анапа)) - "Терек" (Грозный)
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Ангушт" (Назрань)
"Анжи" (Махачкала) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань)
Победитель пары ("Олимпия" (Волгоград) - "Спартак" (Владикавказ)) - "Динамо" (Махачкала)
"Спартак" (Нижний Новгород) - "КАМАЗ" (Набережные Челны)
Победитель пары ("Динамо" (Киров) - "Алнас" (Альметьевск)) - "Лада" (Тольятти)
Победитель пары ("СОЮЗ-Газпром" (Ижевск) - "Носта" (Новотроицк)) - "Урал" (Свердловская область)
"Сибирь" (Новосибирск) - "Содовик" (Стерлитамак)
"Чита" (Чита) - "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк)
"Металлург" (Красноярск) - "СКА-Энергия" (Хабаровск)