ООО "Стадион "Спартак" разрабатывает проект строительства спортивного стадиона в Москве на 35 тысяч зрителей стоимостью 150 милионов долларов, сообщил журналистам председатель совета директоров общества Юрий Цховребов (также он является председателем совета директоров страховой группы "КапиталЪ" и курирует проекты по недвижимости в ИФД "КапиталЪ").



Как сообщил Юрий Цховребов, предполагается, что строительство стадиона развернется на площадке Тушинского аэродрома в Москве. "2,5 года аэродром не используется по прямому назначению и не имеет лицензии", - сказал он, сообщает "Интерфакс".



Цховребов сообщил также, что в настоящее время ведётся согласование проекта, который предусматривает также обустройство сопредельной территории и возведение концертного зала на 12 тысяч мест.



"Сам стадион согласно проекту может оказаться самым современным в России", - отметил Цховребов, добавив, что он будет оснащен закрытыми трибунами, будет иметь футбольные поля, гостевые и зоны для парковки, не будет включать легкоатлетических зон. При этом спартаковская база в Подмосковье за командой сохраняется."



В последнее время "КапиталЪ" играет большую роль в жизни "Спартака". Недавно Страховая группа осуществила очередную выплату страхового обеспечения "Спартак". Согласно условиям договора страхования от несчастных случаев, травм и болезней за временную профессиональную нетрудоспособность Моцарта "красно-белым" было выплачено 64000 сообщает официальный сайт "Спартака".



По условиям договора "Спартаку" выплачивается страховое обеспечение за каждый день временной профессиональной нетрудоспособности игрока, которая наступила в результате травмы, несчастного случая или болезни. В случае если в результате страхового события игрок не сможет продолжить карьеру футболиста, клубу будет выплачено страховое обеспечение в размере трансферной стоимости данного игрока. Напомним, что Моцарт вынужден будет пропустить две следующие игры "Спартака" в чемпионате из-за удаления в финальном матче на Кубок России против ЦСКА, что подходит под формулировку "временная профессиональная нетрудоспособность".



Сразу после финального матча на Кубок "спартаковцы" были отпущены на отдых до 2 июня. В этот день команда собирается на базе в Тарасовке, чтобы наутро отправиться на первый сбор летнего межсезонья в Турцию. Он пройдет в Белеке с 3 по 13 июня. Второй сбор запланирован в Австрии с 16 по 26 июня. На сборах команда проведет ряд товарищеских матчей. Даты их проведения и соперники будут объявлены позже.