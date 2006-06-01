Сборная Бразилии потеряла Эдмилсона

Полузащитник сборной Бразилии Эдмилсон пропустит чемпионат мира в Германии.



Об этом на пресс-конференции сказал врач команды Жозе Луис Рунку. По есго словам, уже несколько дней колено футболиста болело, а сделанная резонансная томография показала разрыв мениска, сообщает ИТАР-ТАСС.



Чемпион мира 2002 года Эдмилсон, который играет за испанскую «Барселону», не сдерживал на пресс-конференции своих слез. «Он был очень важным игроком, - характеризовал Эдмилсона главный тренер Карлос Алберту Паррейра. Место травмированного займет полузащитник бразильского «Сан-Паулу» Минейру.