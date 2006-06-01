Ельцин прибыл в Париж болеть за теннисистов

Борис Ельцин с супругой сегодня, 1 июня, прибыли в Париж, чтобы поболеть за российских теннисистов на кортах «Ролан Гаррос», сообщает «РИА«Новости».



Как сообщил шеф протокола первого президента России Владимир Шевченко, чета Ельциных прибыла в Париж по приглашению президента Франции Жака Ширака. Вечером Ельцины приглашены на частный ужин в Елисейский дворец.



В последующие два дня - 2 и 3 июня - первый президент России собирается посетить парижский теннисный центр «Ролан Гаррос», где проходит Открытый чемпионат Франции по теннису. «Борис Николаевич как истинный ценитель тенниса поболеет на наших спортсменов», - сказал Шевченко.



Это вторая после ухода в отставку поездка Ельцина во Францию по приглашению Ширака. В ноябре 2002 года он приезжал на финал кубка Дэвиса по теннису.



Как ожидается, 4 июня Ельцины возвратятся в Москву.