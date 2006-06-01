Федорычев не собирается продавать «Динамо»

Председатель совета директоров футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексей Федорычев опроверг появившиеся в среду сообщения о продаже своих акций этого клуба владельцу компании "Нафта-Москва" Сулейману Керимову.



"Глупость какая-то! Я ни разу не то что не встречался с Керимовым, но даже по телефону с ним не разговаривал", - заявил Федорычев в интервью «Спорт Экспресс», опубликованном в четверг. По его словам, к нему никто "ни разу" не обращался по поводу продажи акций ФК "Динамо".



"Наверное, любой футбольный клуб можно приобрести - и "Челси", и "МЮ". Были бы деньги. Но у меня нет намерений расставаться с "Динамо", - подчеркнул предприниматель.



В свою очередь заместитель председателя Центрального совета "Динамо" Александр Казалупов сказал: "Блокирующий пакет акций футбольного клуба "Динамо" находится в руках центрального совета, так что уступить кому-либо свою долю Федорычев без нашего согласия не может". "В последнее время вопрос о продаже части акций или смены председателя совета директоров не заострялся. По этому поводу к нам никто не обращался", - сказал Казалупов.



Еще один член совета директоров "Динамо" Георгий Веренич также заявил газете, что речь о продаже акций футбольного клуба не идет. "Появившиеся слухи могут быть связаны с ситуацией в хоккейном клубе, о его финансировании действительно идут определенные переговоры", - отметил он.





В среду ряд СМИ сообщили о намерении главы Fedcominvest Алексея Федорычева отказаться от контрольного пакета футбольного клуба "Динамо" и о возможности приобретения клуба владельцем компании "Нафта-Москва" Сулейманом Керимовым. В некоторых СМИ также сообщалось об интересе к этой сделке со стороны Романа Абрамовича, отмечает "Интерфакс".



В тот же день председатель попечительского совета ФК "Динамо", глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин сказал в интервью "Интерфаксу", комментируя появившиеся сообщения о возможной продаже своей доли в клубе Федорычевым: "Пока никакого официального решения на этот счет нет. Данный вопрос не рассматривался и на совете директоров клуба. В ближайшее время, я думаю, на все эти вопросы будут даны ответы. Пока же комментировать нечего". Вместе с тем он подтвердил, что "консультации о ситуации и в футбольном, и в хоккейном клубах "Динамо" идут". "Независимо от того, кто будет собственником "Динамо", финансовое положение футбольного клуба останется стабильным", - убежден Степашин.