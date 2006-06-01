Алонсо делает заявку на чемпионский титул

После победы в Монако Фернандо Алонсо сделал серьезную заявку на второй чемпионский титул, - считает мировая пресса. Наказание Михаэлю Шумахеру и старт немца с питлейна помогло испанцу довести свое преимущество уже до 21 очка, сообщает «Мир Формулы-1 ». При условии, что Фернандо финиширует вторым, Михаэль должен выиграть оставшиеся одиннадцать Гран-При, чтобы стать чемпионом. Даже сам Михаэль признает, что это становится маловероятным.



«Если я проведу в таком же темпе еще шесть-семь гонок, то чемпионский титул будет весьма реальным», - признался Алонсо. - Мы неплохо отрываемся от преследователей и надеемся продолжить эту тенденцию, чтобы нам было проще в конце чемпионата».