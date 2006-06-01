WBC обязал Адамека провести защиту титула

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал своего чемпиона в полутяжелом весе Томаша Адамека провести защиту титула против обязательного претендента из Австралии Пола Бриггса, сообщает AllBoxing.Ru

В официальном письме, направленном Адамеку, WBC настаивает на выполнении чемпионом своих обязательств перед организацией, так как в противном случае они будут вынуждены поставить на голосование вопрос об объявлении титула вакантным. Напомним, что в мае прошлого года Адамек завоевал вакантный титул WBC, победив по очкам того же Бриггса, а в октябре провел добровольную защиту против немецкого боксера Томаса Ульриха.