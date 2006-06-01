Украине не «светит» победа на ЧМ из-за формы?

Возможных победителей чемпионата мира по футболу в Германии назвал известный испанский экстрасенс Хуан Карлос Кофрадес.



По его убеждению, в финале ЧМ сыграют команды в формах белого и красного цвета. Как известно, сборная Украины имеет два варианта – синий и желтый. То есть, в претенденты на победу, согласно прогнозу, провидца наши соотечественники не попадают.



Более того, экстрасенс, выступающий под псевдонимом Карлос Сантильяна, написал названия команд-финалистов и подробные данные на игрока, который забьет на чемпионате последний гол. Все это он поместил в присутствии нотариуса и многочисленных журналистов в ящик и закрыл на замок. Ящик откроют после завершения чемпионата. Причем церемония «вскрытия» ящика покажет испанское телевидение, сообщает Интерфакс-Украина.



Среди участников чемпионата форма красного цвета у Испании, Коста-Рики, Тринидада и Тобаго, Португалии, Швейцарии и Чехии. Белого цвета форма у игроков США, Туниса, Ганы, Саудовской Аравии, Ирана, Германии, Англии и Польши.



Учет команд, которые, по мнению экстрасенса, попадут в финал, осложняется тем, что у команд, кроме основного есть и запасной вариант формы. Например, у сборной Италии есть как синяя форма, так и белая. Некоторые команды лишь частично подходят под прогнозы Сантильяны. Так, сборная Аргентины выступает в бело-голубых футболках.