Формула-1: репутация Ferrari под угрозой?

Директор Ferrari Жан Тодт опроверг высказывания о том, что скандал вокруг Михаэля Шумахера мог повредить репутации Скудерии, передает «СпортОнлайн» . «Михаэль подвергся критике, - сказал Жан Тодт, - и мы поддержали его. Я не думаю, что репутация команды могла из-за этого пострадать».

Президент FIA Макс Мосли считает, что инцидент с Михаэлем Шумахером не может испортить репутацию Формулы-1. «Я думаю, что такие вещи - это неотъемлемая часть спорта, - сказал Мосли. - Это не навредит репутации Формулы-1 больше, чем вредят скандалы футболу».