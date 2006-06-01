Суркис: Состояние футбола Украины - невысокое

Президент федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис сегодня, 1 июня, заявил о том, необходимо выровнять уровень футбольных команд в стране.



Как сообщает газета «Команда», Суркис сказал следующее: «Уровень конкуренции между клубами напоминает мне кусок швейцарского сыра: полный дыр».



Суркис отметил, что минувший чемпионат Украины выявил слабость первенства, когда «Шахтер» и «Динамо» являются явными фаворитами.



«Я могу честно сказать, что наш футбольный путь далек от европейских стандартов, и первое, в чем это проявляется, - это качество футбола. Если отставание между третьей командой и двумя лидерами - 30 очков, то какую оценку можно дать состоянию футбола? Очевидно, невысокую», - добавил Суркис.

«Необходимо вернуть в регламент определение договорного матча и назначить соответствующее наказание за его проведение. Не надо стыдливо прятаться за формулировку «игра без должной спортивной борьбы». Следует четко обозначить правила игры и начать очищение в первую очередь с самих себя. Одновременно следует расширить и полномочия инспекторского комитета ФФУ в отношении контроля над соблюдением принципов fair play. Оценка честной игры должна перестать быть формальностью. Хватит разговоров, будем переходить от слов к делу. Никто никого не собирается пугать. И я очень не хотел бы, чтобы мы прибегали к услугам прокуратуры, как это сегодня происходит в cерии А с «Ювентусом», передает Germany06.ru.