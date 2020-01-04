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"Представить Шумахера, сильно отличающегося от того, что мы помним": нейрохирург оценил состояние легендарного гонщика

4 января 2020, 19:43

Михаэль Шумахер уже 6 лет не появляется на публике после страшной аварии. Нейрохирург Николи Аччари рассказал о состоянии здоровья легендарного пилота Формулы 1.

Михаэль Шумахер
Нейрохирург оценил состояние здоровья Михаэля Шумахера / East News

Михаэль Шумахер не будет таким, как раньше, после аварии на горнолыжном курорте в Альпах в 2013 году. Гонщик получил черепно-мозговую травму. 

Об этом сообщил нейрохирург Николи Аччари изданию motorsport.com. Он также прокомментировал слова жены легендарного пилота Формулы 1 Коринны, которая заявила: "Большие вещи начинаются с маленьких шагов".

"Я оцениваю эти слова очень осторожно, ведь ни у кого нет доказательств того, о чем говорится публично, и информации очень мало. Понятно, что представляя его ситуацию спустя шесть лет после аварии, мы должны представить себе человека, очень сильно отличающегося от того, которого мы помним", - сказал Аччари.

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Нейрохирург добавил, что Шумахеру нужно пристальное внимание.

"Состояние Михаэля требует пристального внимания, которое касается не только результатов черепно-мозговой травмы. У него должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий длительного ухода. Я имею в виду мышечную атрофию, поражение сухожилий, остеопороз. Это очень деликатная ситуация, которая в случаях с меньшим объемом финансирования часто приводит к раннему концу, потому что могут возникнуть необратимые последствия", - заявил врач.

Вчера, 3 января, Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. В сентябре 2019 года пилота доставили в парижскую клинику. Сотрудница больницы сказала, что гонщик был в сознании. Во Франции ему планировали пересадить стволовые клетки в сердечную ткань.

Шумахер деютировал в Формуле 1 в 1991 году и является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Последний Гран-при провел в Бразилии в 2012 году.

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