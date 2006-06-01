Утвержден надзорный совет за НСК «Олимпийский»

Постановлением правительства Украины сегодня утвержден состав надзорного совета главной арены страны, Национального спортивного комплекса "Олимпийский".



Принятие постановления будет содействовать эффективной организации деятельности государственных предприятий, функционирующих на территории НСК "Олимпийский", улучшению материально-технического состояния спортивных баз олимпийской и паралимпийской подготовки, созданию надлежащих условий для проведения тренировочных сборов, подготовке к участию в тендере на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года, подготовке спортсменов Украины к участию в соревнованиях разного уровня и т.д.