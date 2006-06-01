Завершился чемпионат Украины по спортивному боулингу

С 26 по 28 мая 2006 года во Львове в боулинг-клубе «Мі 100» прошел заключительный 8-й этап Чемпионата Украины по спортивному боулингу.
8-й этап:
Мужчины:
1-е место – Кушнир Валентин, «Хамелеон», Киев
2-е место – Калика Михаил, Одесса
3-е место – Скопелидис Валерий, Одесса.
Женщины:
1-е место – Тарасова Ольга, «Пионер», Симферополь
2-е место – Смоленцева Яна, «Мі 100», Львов
3-е место – Григорьева Юлия, «Максимум», Киев.
Положение по итогам сезона:
Женщины: 1. Тарасова Ольга 2. Смоленцева Яна 3. Скопелидис Елена
Мужчины: 1. Калика Михаил 2. Калика Александр 3. Криворот Виталий
Как сообщила пресс-служба Всеукраинской Федерации спортивного боулинга, на основании рейтинга и по итогам сезона представлять Украину на Кубке Европейских Чемпионов по спортивному боулингу в Риге будут Тарасова Ольга и Калика Михаил, передает СпортОнлайн.