«Челси» продаст нового форварда в ЦСКА

Ивуарийский нападающий Саломон Калу, недавно перешедший в лондонский «Челси» из голландского «Фейеноорда», может быть отдан в аренду московскому ЦСКА, сообщает британская «Дэйли Мэйл».



Дело в том, что у «Челси» могут возникнуть сложности с получением для Калу разрешения на работу в Англии, так как 20-летний игрок не играл за сборную Кот д’Ивуара, передает «Советский Спорт».



В этом случае руководство «Челси» планирует отдать Калу в аренду в московский ЦСКА или португальскую «Бенфику». По условиям соглашения между «Челси» и «Фейеноордом», нападающий не может быть отдан в аренду в голландские клубы.