Третьяк, Карпов и Плющенко стали россиянами

Президент ОКР Леонид Тягачев, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Госдумы, президент ФХР Владислав Третьяк, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и олимпийский чемпион-2004 по фигурному катанию Евгений Плющенко в рамках Национальной программы общественного признания достижений граждан Российской Федерации удостоены в 2006 году звания "Россиянин года". Об этом сообщает агентство "Весь спорт".



"Программа "Россиянин года" включает в себя отборочный конкурс и издательский проект "Великая Россия". Подведение итогов программы и чествование лауреатов пройдет в рамках торжеств, посвященных празднованию дня России - 12 июня. Кроме четырех названных лауреатов от спорта, звания "Россиянин года" удостоены такие заслуженные люди, как академик РАН Виталий Гинзбург, актриса Людмила Гурченко, кинорежиссер Андрей Звягинцев, министр обороны Сергей Иванов, гендиректор ГАБТ Анатолий Иксанов, мэр Москвы Юрий Лужков, балетмейстер Игорь Моисеев, ректор МГУ Виктор Садовничий и художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков", - сказал руководитель пресс-службы ОКР Геннадий Швец, передает «Газета.Ru».