Украина вышла в финал ЧЕ по футболу

Сборная Украины в полуфинале обыграла команду Сербии и Черногории и вышла в финал чемпионата Европы среди молодежи В финале ей предстоит встретиться со сборной Голландии.



Основное и добавочное время в матче завершилось сухой ничьей – 0:0. В серии пенальти успех был на стороне украинцев.



1/2 финала



УКРАИНА – Сербия и Черногория – 0:0. По пенальти – 5:4



Серия пенальти: Алиев (вратарь) – 0:0, Янкович (вратарь) – 0:0, Фомин – 1:0, Милияш – 1:1, Чигринский – 2:1, Милованович – 2:2, Годин – 3:2, Баста – 3:3, Яценко – 4:3, Ломич – 4:4, Максимов – 5:4, Пурович (мимо ворот) – 5:4.



Таким образом, 4 июня подопечные Алексея Михайличенко сыграют главный матч чемпионата против сборной Голландии, которую они, к стати, на групповой стадии превзошли (2:1).