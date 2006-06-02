Украинскую спортсменку лишат «золота» в пользу россиянки

В допинг-пробе чемпионки Европы 2006 года по борьбе в весовой категории 48 кг украинки Марии Стадник, взятой во время чемпионата в Москве, выявлен запрещенный препарат фуросимид.



Федерация борьбы Украины и лично Стадник уже написали пояснительные письма в FILA. В письмах они всецело признают свою вину, но объяснить, каким образом попал в организм спортсменки запрещенный препарат, не могут. Марию Стадник ожидает дисквалификация сроком до 1 года, передает «Газета.Ru». Напомним, что украинская спортсменка в Москве, в финальном поединке ЧЕ победила россиянку Лилию Каскарову. Теперь, в соответствии с правилами, именно ей будет передана золотая медаль.