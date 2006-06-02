Валуев и Кличко могли бы драться следующей весной

3 июня в помещении ганноверской TUI-Arena российский чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев будет отстаивать свой титул в поединке с Оуэном Беком.



Как сообщает «МК», этот бой, впрочем, как и все остальные бои Николая, посетит тесть Валуева — Борис Димитров, он же, по совместительству - российский менеджер боксера. В числе прочих, он ответил на такой вопрос корреспондента:



Входит ли в планы Николая бой с Кличко? Недавно Владимир заявил, что предпочел бы избежать этого поединка, поскольку за кулисами встречи маячила бы тень скандального промоутера Дона Кинга...



— Да, бои Николая сейчас организуют два промоутера: немец Вилфрид Зауэрланд и американец Дон Кинг. При этом Кинг сам неоднократно заявлял, что хочет провести объединительные бои. Я думаю, что это вполне реально, но, скорее всего, такой бой с участием Коли состоится не осенью, а грядущей весной. Мне не известно, чтобы наши промоутеры не хотели выступать против Владимира Кличко. Другое дело — как он сам к этому относится...