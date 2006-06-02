НХЛ: Кубок Стэнли разыграют «Каролина» и «Баффало»

1 июня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился второй участник финальной серии Кубка Стэнли, которая стартует в понедельник, 5 июня.



Клуб "Каролина Харрикейнз" на своем льду в седьмом матче полуфинальной серии одержал победу над "Баффало Сэйбрз" со счетом 4:2 и в споре за почетный трофей сыграет с "Эдмонтон Ойлерз".

Победа над "Клинками" досталась "Ураганам" тяжело: перед заключительной 20-минуткой хозяева уступали 1:2, но три безответные шайбы в третьем периоде склонили чашу весов в пользу "Каролины", сделавшей счет в серии до четырех побед 4-3. Победной в седьмом матче серии стала шайба капитана "Ураганов" Рода БриндАмора, передает .



Таким образом, в финальной серии Кубка Стэнли сойдутся вторая команда Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, которой вслед за "Оттавой" стала "Каролина", и "Эдмонтон", вскочивший на подножку уходящего в плей-офф поезда и вышедший в финал с восьмого места на Западе.