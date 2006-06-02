Михайличенко сильно подвел Блохина

Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин за неделю до чемпионата мира не увидит почти четверть состава своей команды…



Сложилась достаточно курьезная ситуация. Молодежная сборная Украины, руководимая Алексеем Михайличенко, выиграла полуфинальную встречу ЧЕ и вышла в финал. Казалось бы только радоваться… Но не всем до веселья. Удача «молодежки» больно ударяет по Национальной сборной страны…



Олег Блохин говорил, что на его команде, которая готовится к чемпионату мира, удачное выступление молодежной сборной Украины сказывается не лучшим образом. Украинская «молодежка», четыре человека из которой должны ехать в Германию, продолжает радовать своих болельщиков и расстраивать Блохина.