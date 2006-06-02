Лондонский «Арсенал» подозревают в аферах

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) начала расследование по поводу сомнительных финансовых операций одного из самых именитых клубов Англии - "Арсенала".



Футбольные власти заинтересовались денежным переводом на сумму 1 миллион фунтов стерлингов (более 1,86 миллиона долларов), полученным от "Арсенала" бельгийской командой "Беверен", передает «Лента.ru».



Денежная операция была проведена в 2001 году, когда "Беверен" испытывал серьезные финансовые трудности. Тогда эти деньги позволили клубу остаться на плаву, хотя бельгийцы никогда не распространялись об их происхождении.



"Компания, не раскрывшая своего названия, инвестировала миллион фунтов стерлингов. Нам это показалось весьма странным", - отметил следователь бельгийского городка Дендермонд Кристиан дю Фур. Представители "Арсенала" не стали отрицать перевод денег на счет "Беверена", однако заверили, что ни о каком контроле над бельгийским клубом речи не идет.



Между английской и бельгийской командами давно существует соглашение о партнерстве. Клубы регулярно проводят товарищеские матчи и отдают друг другу в аренду футболистов. Если ФИФА докажет вмешательство "Арсенала" в дела "Беверена", то англичане могут быть исключены из Лиги чемпионов - 2006/07.