ЧМ-2006. Газон стадиона в Берлине распродадут по кускам

Необычные сувениры смогут купить болельщики по окончании чемпионата мира по футболу, который стартует 9 июня в Германии.



После финального матча будет распродана трава со стадиона в Берлине. Все покрытие распродадут по частям, к каждой из которых будет прилагаться сертификат подлинности.



Настоящий кусочек газона, который топтали чемпионы мира по футболу, можно будет купить за 75 евро, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».



Трава будет помещена экспертами-садоводами в специальную упаковку, которая позволит долго сохранять ее живой, а при желании ее можно будет посадить у себя на приусадебном участке.



Для тех, у кого нет таких участков, будет продаваться "консервированная" трава - это кусочек поля, залитый акриловой краской.