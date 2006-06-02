Шевченко заплатит Абрамовичу за свои травмы на ЧМ-2006

Украинский нападающий Андрей Шевченко подписал контракт с лондонским футбольным клубом "Челси" сроком на четыре года, сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.



Общий объем контракта, предусматривающего переход украинца Андрея Шевченко из "Милана" в лондонскую "Челси", может достигать 45 млн. фунтов стерлингов и более. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую газету "Дейли миррор".



"Дейли миррор" утверждает, что одно из условий контракта пришлись крайне не по душе Шевченко и его представителям. С одной стороны, в "Челси" украинский форвард будет получать 120 тыс. фунтов стерлингов в неделю в течение четырех лет действия контракта. Это значит, что Шевченко становится самым высокооплачиваемым игроком клуба, принадлежащего губернатору Чукотки Роману Абрамовичу. Однако, как указывает издание, руководство команды, прежде всего тренер Жозе Моуринью, настояло на включение в контракт принципиально важной оговорки. Она предусматривает возможность сохранения Шевченко в составе "Челси" на пятый год за дополнительно 7 млн. фунтов стерлингов. Кроме того, оговорка обязывает украинца выплатить клубу обратно существенную часть денег, если он получит травму во время чемпионата мира по футболу.