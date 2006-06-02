«Формула-1». Шумахер бьет рекорды в Барселоне

Михаэль Шумахер закончил второй день тестов восьми команд в Барселоне с неофициальным рекордом трассы — 1:13.471, который прежде принадлежал Дженсону Баттону — 1:13.552, англичанин показал это время на зимних тестах в начале 2005 года, - сообщает F1News.



Вторая машина Ferrari не сможет продолжить тесты. Днем в третьем повороте ее не удержал Лука Бадоер, 248 F1 вылетела с трассы, пересекла полосу безопасности и ударилась о защитный барьер. К счастью, гонщик не пострадал, но машину на месте не восстановить и во второй половине дня Бадоер покинул Барселону.



Хейкки Ковалайнен показал второе время, но уступил Шумми семь десятых, финн и Джанкарло Физикелла продолжали тесты резины, выбирая составы на Гран При Великобритании. Старая версия Toyota обогнала новую. Рикардо Зонта за рулем TF106 финишировал третьим, а Ярно Трулли на TF106B — шестым. К тестам присоединилась команда Williams, Нико Росберг утром работал с мотором, а днем — с резиной, а Алекс Вурц сосредоточился на аэродинамике.



Австриец вынужден был прервать сессию после аварии в девятом повороте, передает СпортОнлайн. Кроме инцидентов с участием Бадоера и Вурца сессия еще четыре раза прерывалась красными флагами. Днем на трассе остановилась машина Кристиана Клина, потом Honda Рубенса Баррикелло начала терять масло в первом повороте. Днем в шестом повороте остановился McLaren Педро де ла Росы, а чуть позже сломалась Toyota Ярно Трулли.