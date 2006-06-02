Протасов обещает «Днепру» плавный подъем

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Олег Протасов в интервью «Спорт Экспресс» признался: он давно забыл о том, что тренировал в минувшем сезоне румынский "Стяуа". "Рад за ребят, которые вышли в полуфинал Кубка УЕФА. Приятно было работать в бухарестском клубе, где подобрались квалифицированные футболисты. Но я живу новыми реалиями, новой командой. Мне интересен "Днепр", его проблемы и задачи. Предстоящая работа не пугает. А страницу жизни под названием "Стяуа" я уже перевернул", - сказал Протасов.



"Предстоит длительная и тяжелая работа по созданию команды. Она мне интересна. Сиюминутных феерических результатов не обещал - нужно было присмотреться к коллективу, разобраться в ситуации. Поэтому зимой никакой кадровой чистки в команде не было. Дали шанс себя проявить каждому, - также заметил главный тренер "Днепра". - По силам ли нам будет бороться за путевку в Лигу чемпионов? Для решения серьезных задач нам нужны новые квалифицированные игроки. Нужно совершенствовать инфраструктуру клуба. Но спешить никуда не собираемся. После шага вперед нам не нужны два шага назад. Подъем должен быть плавным".