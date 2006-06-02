Украинский бегун Гешко – претендент на джекпот Золотой Лиги

Знаменитые эфиопские бегуны Кенениса Бекеле и Тирунеш Дибаба будут в числе вероятных претендентов на джекпот Золотой Лиги в размере 1 миллиона долларов.



Для Кененисы Бекеле, который имеет феноменальную серию из пяти (!!!) дублей на мировых первенствах по кроссу, наиболее серьезную конкуренцию, по словам самого спортсмена, может составить кенийский представитель Исаак Сонгок, имеющий лучший результат сезона на 3000 м, показанный три недели назад в Дохе.Тирунеш Дибаба, выигравшая в прошлом году обе стайерские дистанции на чемпионате мира,также выделяет наиболее серьезную соперницу кенийку- Присциллу Джеплетинг, оказавшуюся лучшей во вторник в Остраве.



Отрадно заметить, что и ведущий украинский средневик Иван Гешко, наряду с победителями Игр Британского Содружества Алексом Чипчирчиром и Агустином Чоге, рассматривается как один из серьезных соперников в "погоне за золотом" для мирового лидера прошлого года Даниэля Комена, выигравшего 3 из шести этапов Золотой Лиги в 2005 году, сообщает «Легкая атлетика».