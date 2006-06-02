Павленко поздравил молодежную сборную Украины

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта поздравил тренеров и игроков молодежной сборной Украины по футболу с выходом в финал Евро 2006 (U-21).



Текст поздравления «Главреду» передала пресс-служба министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта:



«Дорогие друзья!



От всего сердца поздравляю молодежную сборную команду Украины по футболу с выходом в финал чемпионата Еропы (U-21).



Вся многомиллионная армия украинских болельщиков с трепетом в сердце следила за вчерашним поединком ни на секунду не сомневаясь, что вы отдадите все силы ради победы.



Мы гордимся вами!



Это беспрецедентное событие как в футбольной, так и в спортивной жизни нашего государства. Потому что впервые молодежная сборная Украины по футболу пробилась в чемпионат Европы, и смогла выйти в финал этого престижного футбольного действа.



Верим, что все предыдущие победы вдохновят вас на достижение главной вершины. Остался один единственный шаг, но самый важный. Уверенности, настойчивости и безграничной самоотдачи!



Всем сердцем с вами! Только побед!



Искренне ваш, министр Юрий Павленко»