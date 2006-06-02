Михайличенко открыл тайну победы «молодежки»

Главный тренер молодежной сборной Украины Алексей Михайличенко считает, что победу его команде во вчерашнем полуфинале чемпионата Европы принесли "волевые качества и желание бороться до финального свистка". Визави Михайличенко - наставник сборной Сербии и Черногории Драгомир Окука - со своей стороны посетовал на невезение и предположил, что его команду ждет "светлое будущее".



"Высокие ставки сделали игру достаточно осторожной. Сербы благодаря дополнительному выходному получили очень серьезное преимущество. Уровень этого чемпионата настолько высок, что значение имеет каждая лишняя минута отдыха, в результате чего мы не смогли на протяжении всего матча демонстрировать свой лучший футбол. Игроки чувствовали близость финала и действовали достаточно нервно. Местами нам недоставало энергичности, но характер позволил в итоге добиться великолепного результата. Я бы хотел поблагодарить всех своих игроков и болельщиков, которые с первых минут обеспечили нам прекрасную поддержку. Мы должны были с чего-то начинать - в конце концов, это наш первый молодежный чемпионат. Думаю, у Артема Милевского есть время на восстановление - он просто потянул спину, а замена Пятова на Рыбку была стратегическим ходом, поскольку последний лучше отражает пенальти. Путевка в финал могла достаться любому сопернику - все решили волевые качества и желание бороться до финального свистка", - прокомментировал Михайличенко итог встречи? gthtlftn «Спорт Экспресс».