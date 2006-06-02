Бокс: «какого черта» ждет Валуев

В ночь с субботы на воскресенье в Ганновере чемпион WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев проведет первую защиту принадлежащего ему титула против 30-летнего американца Оуэна Бека.

Американец имеет в своем активе 27 поединков, в 25 из которых он добился победы (18 нокаутов) и в двух потерпел поражение.



В рамках этого же шоу чемпион Олимпиады в Афинах россиянин Александр Поветкин выйдет на ринг против 30-летнего выходца из Эквадора Ливина Кастильо. Послужной список Кастильо насчитывает шестнадцать поединков, в тринадцати из которых он добился победы и три проиграл.



Кастильо боксирует в стойке левши. Все три поражения он потерпел от очень сильных соперников: в декабре 2000 года он уступил экс-чемпиону мира в первом тяжелом весе Жану-Марку Мормеку, в октябре 2003 года одному из самых известных аргентинских боксеров последних двух десятилетий Хорхе Кастро и, наконец, в июне 2005 года популярному супертяжеловесу Олегу Маскаеву, сообщает Allboxing.



Что касается соперника Николая Валуева, то он к разряду звезд не принадлежит. При этом наш гигант обязательно должен нокаутировать Бека, чтобы подтвердить свой титул в убедительном стиле.

Представитель США по прозвищу «какого черта» придерживается типично американской манеры бокса.

Он постоянно идет вперед. Наносит много ударов с ближней дистанции, не задумываясь об их точности, надеясь, что хоть

что-то достигнет цели. В то же время Бек не силен стратегически и пропускает много ударов. Тем не менее, спустя рукава к поединку Валуев подойти не должен.



Впрочем, как и раньше заверял тренер россиянина Манвел Габриэлян, тренерский штаб нашего гиганта готовится «серьезно к любому сопернику».



«Могу сказать одно: в Ганновере мы увидим на ринге другого Николая. Он должен боксировать как чемпион. У такого соперника, как Бек, нужно выигрывать убедительно», – заявил тренер, дополнивший, что поединки против Ларри Дональда и Джона Руиза очень много дали Николаю, и они внесли в его подготовку много нового.



Оуэн Бек родился на Ямайке, а ныне проживает в Нэшвилле.

По словам экспертов, Бек довольно успешно выступал на любительском ринге, а профессиональную карьеру он начал в 1998 году.



Как сообщает официальный сайт Николая Валуева, первые бои Бека впечатлили специалистов, причем в их кругу даже оказался всемирноизвестный Дон Кинг. В 2002 году боксер с Ямайки подписал контракт с легендарным промоутером. На данный момент в послужном списке 30-летнего спортсмена значатся 27 боев. На профессиональном ринге Бек потерпел два поражения. Причем оба боя он проиграл в 2005 году. В феврале он уступил Монте Баррету, а в сентябре - Рею Остину.

Свой последний бой Оэун провел 7 января 2006 года. В Нью-Йорке Бек выиграл у Дарнелла Вильсона.Об этом передает «Газета.Ru».