ЧМ по футболу опасается женщин-камикадзе

2 июня 2006, 14:17

Их 47, почти все гражданки европейских стран, обращенные в ислам. Все они готовы пожертвовать собой, совершив самоубийственный теракт во имя веры или, возможно, во имя любви к мученикам или ближневосточным товарищам.

С приближением открытия мирового чемпионата по футболу у немецких спецслужб все большую тревогу вызывает эта маленькая армия женщин, избравших "мученичество" под знаменем исламского терроризма, пишет итальянская газета La Repubblica, полный текст которой публикует InoPressa.

По данным немецкой газеты Tagesspiegel, 47 женщин добровольно откликнулись на призыв стать камикадзе, отправив электронные письма на чат сайта Mucadele ("Сопротивление"), работающий на турецком, арабском и английском языках.

Две трети из них – немки, остальные – бельгийки и датчанки. Как чеченские "черные вдовы", сеявшие террор в России, они говорят о том, что готовы взорвать себя во имя "дела". "Это очень серьезно, – говорят источники, близкие к разведслужбам. – Опасность заключается в том, что неизвестные, на первый взгляд не вызывающие подозрения женщины станут живыми бомбами среди толпы болельщиков, приехавших на мировой чемпионат. Такая перспектива вызывает содрогание".

Практически невозможно организовать полную защиту таких объектов, как стадионы в 12 городах, где будут проходить матчи мирового турнира, площади с большими экранами для трансляции, железнодорожные станции, аэропорты, метро и другие общественные места. Страшно даже подумать о том, что в толпе болельщиков могут оказаться женщины, которые решили стать "мученицами".

О тайной мини-армии женщин, готовых к самоубийству, стало известно случайно. Pan Amp AG, предприятие в Гамбурге, специализирующееся на безопасности и расследованиях преступлений в сети, обнаружило чат на сайте Mucadele и сумело расшифровать код доступа. Сотрудники компании собрали материал и передали результаты расследования одной из американских спецслужб, которая, в свою очередь, проинформировала немецких коллег.

Среди 47 женщин-камикадзе есть три немки, арестованные на днях, в то время как они готовились к отправке в Ирак, где должны были совершить самоубийственные теракты. Были названы только их имена и первые буквы фамилии, как того требуют местные законы. Одной из них была жительница Берлина Соня Б., она приняла ислам и вышла замуж за мусульманина с Ближнего Востока и была готова к отъезду. Чтобы не вызывать подозрения, она намеревалась ехать в Багдад вместе с двухлетним сыном. Существуют подозрения, что она хотела взять его с собой и на "задание". Две других женщины, подозреваемых в терроризме, арестованы в Баварии.

Уже были прецеденты, когда европейские женщины принимали ислам и становились камикадзе. 38-летняя бельгийка Мюриэль Дегок осенью 2005 года приехала в Ирак и взорвала себя на блокпосту в Баакубе. Прежде чем совершить теракт, Дегок активно занималась пропагандой на интернет-сайте. Согласно материалам следствия, жительница Берлина Соня Б. находилась в контакте с террористической группой "Ансар аль-Ислам": она наладила связи с руководителями этой организации, живущими на юге Германии и в Австрии.

Организатором сайта Mucadele является объявленный в розыск турок, известно лишь его имя – Альптекин Г., его считают сторонником "Ансар аль-Ислам". Очень тревожная деталь, которая наводит на мысль о прямых связях между Mucadele и "Аль-Каидой", – это прекрасное качество изображения на интернет-сайте.
Осенью 2005 года на сайте было размещено видеообращение Аймана аз-Завахири, которого считают номером два в организации бен Ладена. Качество видео на сайте было очень высоким. Эта же запись была показана телеканалом Al-Jazeera, но качество оставляло желать лучшего. Существует подозрение, что ближневосточный новостной канал получил лишь копию видеопослания, тогда как сайт, вербующий смертников, располагал оригиналом благодаря своим привилегированным отношениям с террористической организацией.

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