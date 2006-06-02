Украинцы завоевывают польскую дорожку

В Быдгоще (Польша) проходят международные соревнования по легкой атлетике. Среди участников есть и представители Украины, которые на польской дорожке выступают достаточно успешно.

В беге на 1500 м у женщин серебряной призеркой стала Татьяна Головченко с результатом 4.05.01 мин. В беге на 3000 м с препятствиями бронзу завоевал Вадим Слободенюк, его результат 8.24.15 мин. В прыжках с шестом Артем Матиенко занял шестое место – 5 м 20 см, в прыжках в высоту Андрей Соколовский с результатом 2 м 15 см – 8 место и в беге на 800 м седьмое место занял Михаил Кныш – 47,48 сек.