Крымчанка Юлия Вакуленко выбыла из борьбы в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции. Украинская теннисистка имела все шансы обыграть седьмую ракетку турнира швейцарскую теннисистку Патти Шнидер. Уроженка Ялты выиграла первый сет 6-2, во второй партии шла равная борьба, но в 12 гейме Юлия проиграла подачу, а вместе с ней и сет, после чего ее игра совсем разладилась: в 6 геймах решающей партии крымчанка умудрилась допустить 18 (!) невынужденных ошибок, и проиграть с общим счетом: 6-2, 5-7, 0-6.

Таким образом, Украина осталась представленной в женском одиночном разряде только семнадцатилетней одесситкой Викторией Кутузовой, которая будет доигрывать матч второго раунда сегодня вечером, сообщает «официальный сайт Андрея Медведева»