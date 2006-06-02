Лыжные гонки: россияне уделят внимание подготовке спринтеров

На проходившем в Португалии международном лыжном конгрессе было отклонено предложение скандинавов об отмене масс-стартов в марафонских дисциплинах. В финальных забегах спринтеров будут теперь принимать не четыре, а шесть спортсменов. Вопрос о проведении чемпионатов мира среди марафонцев пока отложен, передает «СпортОнлайн»

Как заявил президент российской Федерации Лыжных гонок Владимир Логинов, особое внимание будет уделено развитию спринтерских дисциплин. В гонках на короткие дистанции разыгрывается четыре комплекта наград на Олимпийских играх и чемпионатах мира, и с этим нужно считаться. В ближайшее время решится вопрос с финансированием этой команды. Руководить подготовкой спринтеров будет Николай Лопухов, ранее работавший с женской сборной.