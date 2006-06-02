Чемпионат Европы: Киев соберет мировую элиту бодибилдинга

Завтра, 3 июня, Киев ждет очень значительное спортивное событие. В столице Украины пройдет Первый абсолютный чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу, сообщает корреспондент «Главреда».



Соревнования будут проходить в зале Дворца «Украина». Здесь соберется практически вся не только европейская, но и мировая элита культуризма. В нее входят, прежде всего, представители России, Украины, Польши, Чехии, Словакии. На сегодняшней пресс-конференции пристутсвовали руководители, как украинской, так и европейской федерации бодибилдинга и фитнеса.



Президент федерации бодибилдинга и фитнеса Украины Андрей Долгокир: «Решение провести абсолютный чемпионат Европы именно в Украине пришло неспроста. Ведь именно наша страна явилась инициатором создания Европейской федерации бодибилдинга. Что, собственно, и произошло в 2002 году.»



Вице-президент ЕФБФ Владимир Дубинин сообщил, что на сегодняшний день бодибилдинг и фитнес, по своей массовости, занимает первое место в мире, оставляя позади даже такой популярный вид спорта, как футбол. Он сказал: « Есть поговорка - там, где начинается большой спорт, там кончается здоровье. Отчасти это верно. Те спортсмены - представители бодибилдинга – которые ставят перед собой такую цель, как установление наивысших достижений, в определенной мере наносят ущерб своему здоровью. Но зато они увлекают в тренажерные залы миллионы, десятки миллионов человек. А это уже – укрепление здоровья нации».



В числе спортсменов, которые завтра выйдут на сцену Дворца «Украина» будут и ведущие культуристы Украины: чемпион Европы Виталий Гречухов, Сергей Духота, призер чемпионата восточной Европы Анатолий Кудлай. А также представительницы фитнеса Украины: чемпионка Европы, призерка мирового первенства Маргарита Белинская, чемпионка мира по версии FSB Анастасия Козловская.