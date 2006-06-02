Бокс: Дзинзирук хочет потяжелеть

Украинский боксёр Сергей Дзинзирук, проведя защиту пояса чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, всерьёз настраивается на подготовку к дальнейшим поединкам, сообщает «Наш спорт»

По словам Дзинзирука, он обязан защищать свой пояс как минимум 1 раз в год, и в настоящее время ведутся переговоры о проведении боя за объединение титулов. "Перед поединком против аргентинца Лухана у меня был серьёзный разговор с Клаусом-Питером Колем. Два дня мы вели переговоры и обсуждали условия. В итоге сошлись на среднем, и я согласился продлить контракт с агентством Коля ещё на 2 года", - сказал Сергей. Наш чемпион сообщил, что промоутеры активно занимаются организацией его следующего поединка. Возможно, очередную защиту титула или поединок за объединение поясов Дзинзирук проведёт уже в сентябре.



Также Сергей отметил, что уже 2 года он хочет перейти в более тяжёлую категорию: "У меня идёт постоянная война с весом. Боксирую я в 69.800, а мой нормальный вес около 75 кг. Вот и получается, что перед каждым поединком я трачу очень много сил на подгонку веса. Пока что я чемпион в этой категории, буду защищать свой титул, а потом будет видно..."